Ubik Savona presenta il calendario degli appuntamenti di gennaio

La Libreria Ubik di corso Italia a Savona annuncia il calendario di appuntamenti in programma per il mese di gennaio 2020.

Spiegano gli organizzatori: "Come sempre il calendario di gennaio è ridotto per la pausa post feste natalizie".

Ecco gli autori del mese:

lo scrittore e medico fondatore di Noosoma Mario FRUSI che parlerà del rapporto tra medicina e malattia,

il Professore all’Università di Milano Giorgio VACCHIANO (nominato dalla rivista «Nature» tra gli 11 migliori scienziati emergenti nel mondo) che parlerà della “silenziosa lezione degli alberi” (incontro curato da molte associazioni savonesi),

il Professore all’Università di Trieste Mauro BARBERIS che parlerà di “come internet stia uccidendo la democrazia” (incontro in cui parteciperà anche il comico e avvocato Enrique BALBONTIN),

il sociologo Pierfranco PELLIZZETTI e lo scrittore Carlo A. MARTIGLI che racconteranno la “fine delle buone maniere”,

lo scrittore Luca VARGIU che nel suo romanzo ha saputo descrivere in modo delicato e semplice l'importanza della donazione di organi (incontro in cui parteciperà anche lo scrittore Gianni FARINETTI),

lo scrittore Giorgio AMICO sulla storia di Azione comunista,

lo scrittore Athos ENRILE con il suo libro con molti richiami alla tanto amata musica,

gli psicoanalisti lacaniani Silvano POSILLIPO e Norma STALLA che affronteranno il tema dell'eccessiva cura e seduzione del corpo nella nostra epoca, l'insegnante Shiatsu Marina BERNARDOTTI che descriverà la psicogenealogia come metodo per eliminare i vincoli inconsci che operano nella nostra quotidianità.

In questo mese si parlerà quindi di natura, medicina e malattia, donazione di organi, psicogenealogia, storia, sociologia, populismo, astronomia, psicologia, letteratura, musica...

Per questo mese si ringraziano le seguenti associazioni: AIDO Liguria per la Donazione di Organi, ISREC Istituto Storico della Resistenza, Associazione Astrofili Orione, Il Cerchio dell'Essere, Progetto Noosoma, centro olistico Namaskar, Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, Gassa Gruppi di acquisto solidale, WWF, Banca Etica, Cooperativa E' nostra, Bottega della solidarietà, CAI, Fridays for Future, Coord. Gestione corretta rifiuti, Domani, RIVE Rete Italiana Villaggi Ecologici, Comitato Acqua Pubblica, NEXT, VitaNova, We World onlus.