Giorno della Memoria, anche il Centro Studi Costituzione e Democrazia di Finale Ligure contribuisce alla celebrazione

- 27 gennaio, comunicazioni nell' auditorium Santa Caterina in Finalborgo.

" Il Centro resta a disposizione di Scuole, Associazioni, Comuni per ulteriori interventi - spiega il coordinatore Luigi Vassallo - Con ovvi adeguamenti all'età dei destinatari, lo schema dei nostri interventi è il seguente:

- La questione della colpa: criminali programmatori ed esecutori, collaboratori consenzienti, collaboratori per paura, venditori e traditori di perseguitati, indifferenti che non operano il male ma non se ne curano.