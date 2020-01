Lega Giovani Savona, Andrea Frigerio nuovo commissario provinciale

Cambio al vertice della Lega Giovani della Provincia di Savona: il commissario Giuseppe Grisolia nomina il savonese Andrea Frigerio come nuovo commissario provinciale.

“A seguito della mia nomina regionale si è resa necessaria una riorganizzazione della Lega Giovani - afferma Grisolia - Ho voluto ascoltare i ragazzi savonesi per conoscere la loro opinione e far sì che questo cambio fosse il risultato di un percorso partecipativo. Frigerio in questi mesi ha dimostrato un grandissimo impegno nelle attività organizzate sul territorio e ha messo in evidenza il suo spirito di iniziativa che è stato riconosciuto da tutto il gruppo. A lui e a Yulia Spivak, nuova Responsabile Organizzativo che dovrà collaborare nell'organizzazione del movimento, i migliori auguri di buon lavoro”.

La scorsa settimana all'Assemblea della Lega Giovani Liguria Grisolia aveva invece reso nota la squadra che lo affiancherà nei prossimi mesi: si tratta di Marco Ghisolfo, già Consigliere del Municipio I Centro Est a Genova, che ricoprirà l'incarico di Segretario Organizzativo, e di Andrea Coppola, già coordinatore provinciale della Lega Giovani di Imperia, che ricoprirà il ruolo di Responsabile Comunicazione.