Toti ad Alassio: maltempo, mareggiate e disagi dei balneari tra i temi più "caldi"

E fissata per il prossimo lunedì 27 gennaio la visita del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ad Alassio.

Obiettivo dell'incontro, fare il punto della situazione dopo le mareggiate di fine novembre, che hanno provocato danni molto importanti, creando non poche preoccupazioni tra i proprietari e gestori degli esercizi del lungomare e i fra i balneari.

Insieme a Toti saranno presenti gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, e il Capogruppo di Cambiamo in Regione Liguria Angelo Vaccarezza, da sempre al fianco della categoria di una delle colonne portanti dell'economia della regione.

«La presenza del governatore Toti ad Alassio rappresenta un segnale importante per noi - ha dichiarato il Consigliere - l' attenzione di Regione Liguria verso il nostro territorio è il primo passo verso le soluzioni più utili alla difesa della nostra costa e dei nostri arenili.

È proprio il confronto con chi sa dare risposte adeguate il percorso per trovare le soluzioni che serviranno a salvare la prossima stagione balneare.

La visita sarà inoltre l'occasione per concretizzare, insieme all amministrazione e ai rappresentanti delle associazioni di tutte le categorie economiche di Alassio, quali priorità dare per l'utilizzo della prima tranche dei fondi erogati dopo la mareggiata del 2018, che ammonta a due milioni e mezzo di euro.