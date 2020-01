Finale, non solo 5G al convegno del 9 gennaio: raccolti oltre 1000 euro per l'Istituto Ramazzini

Si è trasformata in una vera e propria gara di solidarietà il convegno dello scorso 9 gennaio all'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo con al centro della serata la discussione sul 5G.

Ad organizzare la raccolta fondi il gruppo "Per Finale", che ringrazia chiunque abbia partecipato: "Una bellissima dimostrazione di consapevolezza e partecipazione di tutta la nostra società che non solo ha partecipato entusiasticamente al convegno ma ha contribuito concretamente a realizzarlo".

Una realizzazione resa possibile da "una generalità diffusa della nostra collettività" afferma il gruppo: da alcuni albergatori che hanno messo a disposizione gratuitamente le stanze per i relatori e a chi ha, cittadini e associazioni, ha offerto il viaggio agli stessi, passando per chi ha offerto il frutto del proprio lavoro per donarlo ai relatori, fino a chi ha curato la serata negli aspetti tecnici.