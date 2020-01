Sabbia nei torrenti, la proposta del sindaco di Quiliano Isetta: "Venga utilizzata per i ripascimenti dei comuni costieri"

Utilizzare la sabbia, arrivata in quantità dopo le violenti piogge di ottobre e novembre nei torrenti comunali, per il ripascimento dei litorali costieri in difficoltà.

Questa la proposta del sindaco di Quiliano Nicola Isetta che di fronte alla situazione riscontrata sui torrenti Cozzola e Quiliano, ha ipotizzato di poter dare vita a un’iniziativa che permetterebbe alla propria e ad altre amministrazioni interessate di poter sistemare il territorio.

“Da una parte ci sono i comuni marini che hanno bisogno della sabbia per i ripascimenti, dall’altro c’è la sabbia da portare via dai fiumi/torrenti. Si tratta di un tema sul quale c’è molto interesse ma si tratta di aree demaniali qui di devono essere create le condizioni”spiega il primo cittadino quilianese.

“Si tratterebbe di un processo coordinato con i comuni interessati, si risolverebbe un problema da una parte e dall’altra” conclude Isetta.