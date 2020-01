Allarme esche avvelenate in frazione Leca d'Albenga

Allarme esche avvelenate ad Albenga. L'avviso firmato dal sindaco Riccardo Tomatis è stato affisso e divulgato digitalmente sulle piattaforme social.

Il pericolo sarebbe stato avvistato da alcuni possessori di cani in alcune aree verdi nei pressi di via Zavattini in frazione Leca.

Nell'avviso emesso dal sindaco si invita la popolazione a "Usare, oltre al guinzaglio già previsto dal regolamento di polizia urbana, anche la museruola onde evitare ingestioni pericolose da parte degli animali".

Qualsiasi segnalazione in merito può essere inoltrata alla Polizia Locale di Albenga (0182 5682210) oppure all'Ufficio Ambiente del Comune (0182 562222).