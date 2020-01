Corsi di cucina ligure-toscana a Loano

Prenderà ufficialmente il via martedì 21 gennaio il primo corso di cucina ligure-toscana “Il Liguriaccio” organizzato da Pro Loco Loano in collaborazione con il ristorante di cucina toscana “I' Toscanaccio” di Loano.

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il corso si terrà presso il locale di via Boragine il 21 gennaio, il 4 e il 18 febbraio e il 3 marzo (con posti limitati) dalle 19 alle 22 e vuole essere “l'occasione per sentirsi chef per un giorno” dando a tutti l'opportunità di misurarsi con piatti tipici delle tradizioni delle due regioni.

Alle serate parteciperanno anche alcuni ospiti speciali. Al termine di ogni lezione verranno gustati i menu preparati e seguiti dallo chef. La quota di partecipazione per tutte le serate è di 80 euro, comprensivi dei vini e di un omaggio.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 333.6208624 oppure 392.6156749 o inviare una mail a info@prolocoloano.it o a itoscanaccioloano@gmail.com.