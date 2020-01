Maltempo, arrivano i fondi per le somme urgenze. Il capogruppo provinciale Pd Niero: "Ora basta con le polemiche strumentali"

“Un grande risultato e un forte segnale di vicinanza da parte del nostro governo ai territori e ai nostri amministratori locali”. Con queste parole Massimo Niero, Capogruppo del Partito Democratico in Provincia di Savona, riassume l’annuncio di stamane dell’onorevole Franco Vazio circa la possibilità di vedere arrivare in Liguria 77 milioni di euro per risolvere le “somme urgenze” legate all’ondata di maltempo di novembre e dicembre scorsi (leggi i dettagli QUI).

E proprio nei confronti di Vazio il Capogruppo Niero esprime parole di stima e gratitudine: “Ha saputo fare da trait d’union tra il governo e il territorio, facendo sentire sempre il proprio impegno e la propria vicinanza ai cittadini”.

Ora si parte: queste cifre verranno dunque allocate in base a problematiche e priorità. “Mi auguro – conclude Niero – che tutto ciò serva non solo al bene della Liguria ma a mettere a tacere tante inutili polemiche strumentali che si sono susseguite nei mesi scorsi. Il governo è presente e lo ha dimostrato”.