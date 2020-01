Venturino (Lega) su piano del traffico di Savona: "Arrivano attacchi strumentali da chi non ama la città"

“Attacchi strumentali da chi non ha a cuore la città!” Tuona cosi il capogruppo della Lega in Comune a Savona Matteo Venturino.

“Gli eventi che hanno colpito la nostra regione - prosegue Venturino - e in particolare la nostra provincia han dimostrato quanto sia delicato il tema della viabilità, e la prossima apertura della nuova piattaforma a Vado andrà ulteriormente ad inficiare sul traffico cittadino, questa porta dimostra la necessità di rivedere la viabilità.”

“Piena solidarietà da parte del gruppo consigliare al Vicesindaco, sta lavorando per la città e per i cittadini, è quando sono piccolo che si parla della pedonalizzazione del centro ed era inserita nel nostro programma, il piano del traffico è tutto fuorché definitivo, andrà perfezionato ed affinato da esperti, ma è un primo passo avanti nel risolvere i problemi della città. La minoranza ed in particolare il Pd e Renziani si occupino degli scempi che il governo che sostengono sta facendo all’ Italia, il Vicesindaco e la Lega continueranno a lavorare per il bene dei cittadini savonesi”.