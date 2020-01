Regione, Gruppo Pd: "Abbiamo accolto l'invito delle pubbliche assistenze a dare via libera alle legge"

"Oggi in Commissione il Pd ha votato favorevolmente alla proposta di legge regionale della Giunta che riguarda i servizi delle pubbliche assistenze, così come richiesto da Anpas, Croce Rossa e Cipas. Un provvedimento che, se la Giunta Toti-Viale avesse un briciolo di buon senso, servirebbe a bloccare l’inqualificabile bando di gara di Alisa sul trasporto di pazienti e materiale biologico all’interno di Asl e ospedali, che rischia di mettere in ginocchio le pubbliche assistenze liguri. Il timore, però, è che questa norma non verrà presa in considerazione da Alisa e così questa maggioranza di centrodestra passerà alla storia per aver scardinato il sistema delle pubbliche assistenze". Così il Gruppo Pd in Regione Liguria.

"Sorridiamo quando l’assessore Viale parla di un nostro un passo indietro: è vero l’esatto contrario. Continuiamo a ritenere che la Regione non fosse obbligata a indire quella gara e faremo tutto ciò che è in nostro potere perché il bando venga ritirato, come chiediamo nel nostro ordine del giorno presentato in Consiglio regionale pochi giorni fa" concludono infine gli esponenti dem.