Altare, nasce un comitato per il recupero delle aree "Ex-Savam": il 28 gennaio l'assemblea pubblica

Un'assemblea pubblica per la costituzione del "comitato per le aree Ex-Savam".

L'appuntamento si terrà martedì 28 gennaio alle ore 20.30 presso l'ex asilo monsignor Bertolotti ad Altare. Tale iniziativa viene dopo il lancio di una petizione popolare da parte di un gruppo di cittadini per il recupero di tale area.

"Il vasto cespite immobiliare, che occupa gran parte del centro storico cittadino, è fatiscente e in stato di abbandono da oltre 25 anni. Nonostante i numerosi annunci promossi, quasi sempre in occasione delle elezioni amministrative locali e inerenti un sempre imminente inizio dei lavori di recupero, lo stato dei luoghi è andato via via peggiorando - si legge sulla petizione - A fronte di un progetto ambizioso della proprietà privata, più volte presentato e annunciato pubblicamente, ma mai attuato, si chiede un intervento delle pubbliche autorità, rammentando la necessità di avere certezze immediate e risultati a breve termine, auspicando che la pubblica amministrazione comunale assuma idonee garanzie in proposito, le quali vadano al di là delle semplici promesse non vincolanti di chi ha diritti (e doveri) sull'immobile".

La cittadinanza è invitata a partecipare.