Autovelox e contravvenzioni stradali: a Quiliano nel 2019 2 milioni di euro di infrazioni

1 milione e 494mila euro che comprendono tutte le violazioni del codice della strada e 522mila euro accertati per l'autovelox. A Quiliano la somma totale delle infrazioni stradali per l'anno 2019 si attesta intorno ai 2 milioni di euro.



Nella determina della polizia locale quilianese vengono accertati i proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada per il periodo compreso dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Come specificato dal neo comandante Enza Maria Pagliara la cifra attestata comprende complessivamente le assicurazioni, le revisioni e il pattugliamento.



Intanto l'autovelox situato sulla strada di scorrimento continua a mietere vittime: mezzo milione la cifra accertata in 10 mesi cioè fino al 31 ottobre dello scorso anno. Una cifra destinata a salire che però è in calo rispetto al milione del 2018.