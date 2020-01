Francesca Di Giovanni con un passato a Savona, la prima donna sottosegretario in Vaticano

Una svolta epocale. Francesca Di Giovanni (66 anni) è stata nominata da Papa Francesco nuova sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati. Si occuperà di seguire il settore multilaterale.

Si tratta della prima donna sottosegretario in Vaticano. Laureata in Giurisprudenza, Di Giovanni è officiale nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato dal settembre 1993. Inoltre, ha lavorato anche nel settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale dell'Opera di Maria (Movimento dei Focolari).

Ha vissuto e studiato anche a Savona. E' la sorella del vice prefetto Marco Di Giovanni.