Gallerie ferroviarie nel savonese: completata la pianificazione di emergenza e soccorso per eventuali incidenti

Al termine di un procedimento attivato da tempo e particolarmente articolato, il Prefetto di Savona, ha approvato, lo scorso 15 gennaio, sette pianificazioni di emergenza e soccorso per eventuali incidenti all’interno delle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 metri, delle quali quattro esistenti sulla tratta Savona-Andora e tre sulla tratta Savona-Cairo Montenotte.

E’ stata così completata, in questa provincia, la pianificazione relativa a tutte le dodici gallerie ferroviarie aventi le suddette caratteristiche, nel solco già tracciato l’anno precedente con l’approvazione dei piani relativi alle quattro gallerie presenti nella tratta Savona-Cogoleto.

Al raggiungimento di tale risultato hanno dato il loro apporto determinante il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e l’Ente gestore dell’infrastruttura ferroviaria (Rete Ferroviaria Italiana-RFI) e hanno collaborato anche il Servizio Sanitario Regionale, le Forze di polizia e i Comuni interessati.

I piani sono stati predisposti in una logica di semplificazione delle procedure e realizzano gli obiettivi di individuare le Amministrazioni e gli Enti tenuti al concorso nell’emergenza, definire i relativi compiti e responsabilità e ridurre la tempistica degli interventi in un contesto di coordinamento operativo.

Essi si compongono di una parte generale, sostanzialmente similare per tutte le gallerie, e di schede particolareggiate di dettaglio diverse da galleria a galleria.

Quanto ai contenuti, ciascun piano sviluppa le seguenti tematiche: caratteristiche della galleria e della tratta ferroviaria; scenari degli incidenti; struttura organizzativa dell’emergenza; informazione preventiva e di emergenza; procedure operative specifiche.

L’efficacia dei meccanismi operativi delineati nelle pianificazioni in questione verrà verificata nel corso di una esercitazione in preparazione per il prossimo trimestre, rientrante in un più ampio programma in atto da alcuni anni, volto a testare i diversi piani provinciali di emergenza e la catena di comando in situazione di crisi.