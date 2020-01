Meteo: aria fredda per qualche giorno, ma poche precipitazioni

Stasera una perturbazione veloce aprirà la strada all’ingresso di aria più fredda dal Nord Europa (entrerà però da Trieste), che manterrà le temperature sotto media almeno fino a martedì incluso. Le precipitazioni al momento sono previste solo nella serata odierna. Miglioramento della qualità dell’aria.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 17 gennaio.

Cielo per lo più sereno al mattino, ma con nuvolosità in aumento a partire da ovest e sud, con copertura totale su Liguria, Piemonte orientale e confini alpini. Precipitazioni nevose fino ai fondovalle tra il pomeriggio e la sera sui versanti alpini di confine da nord a sud (accumuli non oltre la decina di cm), piogge moderate o localmente forti su Liguria (con possibili temporali) e Piemonte orientale tra sera e notte. Altrove piogge assenti, al massimo deboli e isolate. Temperature massime tra 10 e 14 °C. Venti inizialmente assenti, poi da pomeriggio locali raffiche di Foehn sulle Alpi nordoccidentali, e venti moderati, localmente forti, da nord su Liguria in serata.

Sabato 18 gennaio.

Sabato residue precipitazioni al mattino su Liguria di Levante, con nevicate sull’Appenino in forte calo di quota fino a 700/800 m. Altrove rapido miglioramento delle condizioni meteo ma temperature che in serata caleranno piuttosto rapidamente. Temperature massime stazionarie, minime in aumento in mattinata per via della copertura nuvolosa notturna. Venti in calo già dalla mattinata, tenderanno a ruotare da nord-nordest. Miglioramento della qualità dell’aria

Da domenica 19 gennaio.

Cieli generalmente nuvolosi ma senza precipitazioni significative. Temperature sotto la media con estese gelate notturne e mattutine e valori minimi anche fino -5 °C, e massime che difficilmente andranno oltre i 5/6 °C sulle pianure almeno fino a martedì. In forte calo anche sulle coste. Venti generalmente settentrionali o nordorientali deboli, localmente moderati.

