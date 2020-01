Carcare, spazzatura abbandonata in via San Giovanni: indagini in corso (FOTO)

Rifiuti abbandonati in via San Giovanni del Monte (verso Bogile). Poco distante dal cartello che vieta appunto l'abbandono e il deposito di spazzatura. La segnalazione arriva dal gruppo Facebook "Sei di Carcare se...".

Sull'argomento è intervenuto il primo cittadino di Carcare Christian De Vecchi: "Quel cumulo di rifiuti, abbandonato da qualche irresponsabile, è stato prontamente attenzionato, sin dal giorno del suo abbandono, dal Comune di Carcare che, ha fatto i rilievi del caso insieme alla polizia locale. La "bandellatura" con nastro di colore bianco e rosso segna che è stato fatto un isolamento superficiale dell'area e che sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili. A breve la 'furbata' per ora di ignoti verrà rimossa, purtroppo a spese di tutta la comunità cittadina".