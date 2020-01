Incidente sulla A6 in direzione Savona: una persona, illesa nell'impatto, ferita durante le operazioni di recupero della propria auto

A causa di un incidente (che ha coinvolto un solo mezzo) sull'autostrada A6 Torino-Savona è stato chiuso momentaneamente, intorno alle 19.30, il tratto tra Altare e il Bivio A6/A10 Savona in direzione del capolouogo di provincia.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, il conducente del veicolo incidentato avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail. Illeso dopo l'impatto l'uomo ha allertato i soccorsi, ma a causare un infortunio (fortunatamente non grave) ai suoi danni sarebbe stato un ulteriore incidente durante le fasi di recupero dell'auto da parte del carro attrezzi: la vettura sarebbe infatti scivolata dal mezzo giunto per il soccorso, colpendo il proprietario.

Sul posto i militi della Croce Bianca di Carcare ed i vigili del fuoco: la persona lievemente infortunata è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.