Incidenti stradali ad Albisola ed a Savona: due persone in codice giallo al San Paolo

Due incidenti stradali simili, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, questa sera poco prima delle 19 ad Albisola Superiore ed a Savona.

Si tratta di due investimenti pedonali, il primo in corso Mazzini ad Albisola: una donna di 45 anni è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona dopo essere stata urtata da un'auto. Sul posto è intervenuta la Croce d'Oro di Albissola.

Poco dopo, in via Gramsci a Savona, è stata soccorsa una donna di 34 anni anch'essa colpita da un veicolo. Anche per lei è stato disposto il trasferimento, effettuato dai militi della Croce Bianca locale, in codice giallo presso il nosocomio savonese.