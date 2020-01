Carnevale Savona, come da tradizione Re Cicciolin arriva dal mare

Anche quest'anno (domenica 19 gennaio) arriverà dal mare la maschera di Savona Re Cicciolin e ad aspettare il corteo, che partirà dalla Darsena e si snoderà per le vie del centro, ci sarà ad aspettarlo in Piazza Sisto IV l'assessore alle Manifestazioni Maurizio Scaramuzza che consegnerà le chiavi della Città.

Per tutto il periodo del Carnevale così Re Cicciolin avrà il ruolo di "custode" della Città: "Sono molto onorato di essere stato scelto per la consegna delle chiavi - spiega l'assessore Scaramuzza- è un passaggio simbolico ma molto importante per mantenere le tradizioni del Carnevale storico che è molto sentito nella Città di Savona".

In particolare un sentito grazie all'Associazione Campanassa, ad Assonautica, a Canottieri Sabazia e alla Banda Forzano".

Questo il programma:

1) Raduno dei partecipanti in piazza del Brandale ore 14,30 - 15,30 (circa);

2) Spostamento dei partecipanti verso la Torretta - molo Marinai d'Italia ore 15,45 (circa);

3) Arrivo di Cicciolin dal mare presso lo scaletto della Torretta - molo Marinai d'Italia ore 16;

4) Partenza del Corteo mascherato, accompagnato dalla Banda Forzano ore 16,30;

5) Il Corteo raggiungerà piazza Sisto IV dal molo percorrendo Via Paleocapa e Corso Italia;

6) Consegna delle chiavi della città a Cicciolin in piazza Sisto IV ore 17,30 circa.

Pertanto confermiamo l'occupazione di piazza del Brandale dalle 14,30 alle 16 e di piazza Sisto dalle 16 a termine cerimonia. L'autorizzazione all'occupazione suolo per parcheggio di tre pullman (1 in via P. Giuria e 2 in via Impastato) è richiesta per le ore 12-18.