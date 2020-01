Ceriale, torna l’intrattenimento musicale dei "Pomeriggi Danzanti"

Riprendono a grande richiesta i “Pomeriggi Danzanti” a Ceriale, in programma da domenica 19 gennaio fino al prossimo 31 marzo, ogni domenica e martedì pomeriggio, presso la Tensostruttura comunale di via Tagliasacchi.

Una iniziativa inserita nella programmazione di manifestazioni invernali dell’amministrazione comunale.

“Un momento di intrattenimento apprezzato dalla nostra comunità e che vogliamo rinnovare e rafforzare, con un calendario ancora più ricco di appuntamenti, da gennaio fino a febbraio” dice l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

I “Pomeriggi Danzanti” richiamo inoltre pubblico anche dai comuni limitrofi: “Stare in buona compagnia, cimentarsi nel ballo e ascoltare buona musica, questi gli ingredienti del successo dell’iniziativa, che vede in prima linea non solo gli anziani ma anche residenti e turisti che soggiornano nella nostra località” aggiunge ancora l’assessore Maineri.

L’ingresso alla tensostruttura cerialese è gratuito.

CALENDARIO

GENNAIO

Domenica 19 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 21 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 26 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 28 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

FEBBRAIO

Domenica 2 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 4 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 9 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 11 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 16 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 18 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” – Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 23 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” – Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 25 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

MARZO

Domenica 1 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 3 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 8 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 10 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 15 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 17 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale –– Orchestra “Sergio e la band” - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Domenica 22 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura Fiori - Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 24 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra Laura

Domenica 29 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” – Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi

Martedì 31 dalle ore 15,30 - Pomeriggio di intrattenimento musicale – Orchestra “Sergio e la band” – Tensostruttura comunale di Via Tagliasacchi.