Aree interne: dal 22 al 31 gennaio è tempo di "Entroterra Digitale", il tour itinerante di Regione Liguria per illustrare le misure a favore delle piccole imprese

Dal 22 al 31 gennaio il pulmino di Regione Liguria sarà in tour per raccontare alle piccole e piccolissime imprese dell'entroterra le opportunità offerte dai bandi dedicati alla digitalizzazione e ai voucher formativi per l‘accesso alla formazione delle microimprese dei Comuni delle aree interne liguri. Occasione di confronto con le micro imprese, inclusi i titolari di partite IVA, per scoprire le opportunità realizzate o in fase di avvio con le iniziative regionali.

"Le nostre valli e i nostri monti nascondono veri tesori di gusto, qualità e imprenditorialità – spiega in conferenza stampa l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -. Lo sviluppo di queste realtà consente, non solo percorsi virtuosi di crescita sostenibile, ma anche di contrasto di fenomeni quali l’abbandono delle aree interne. Per mantenere il ruolo sociale di chi fa oggi impresa nell’entroterra, come Sviluppo economico abbiamo recentemente attivato con i fondi Fesr un bando da 3 milioni di euro a fondo perduto, che sarà attivo dal 5 al 19 febbraio, per sostenere l'acquisto di software, hardware e servizi specialistici che consentano il miglioramento dell'efficienza dell'impresa e dell'organizzazione del lavoro. Una misura che rientra tra le attività attiviate o prossime all’attivazione, tra cui il rifinanziamento di circa 400 mila euro del bando delle botteghe dell'entroterra del 2018 e la riapertura del medesimo bando dedicato al sostegno produttivo di queste realtà imprenditoriali dal 18 febbraio al 18 marzo".

"Ricordo – continua Benveduti - che per rafforzare l’offerta commerciale dei territori abbiamo prorogato al 28 febbraio la scadenza dei termini per la presentazione delle domande dei due bandi da 6,7 milioni complessivi per il piccolo commercio. Inoltre sarà attivo dal 26 marzo al 30 aprile il bando da 630 mila euro per ridurre le emissioni e favorire l’eco-efficienza dei comuni delle valli dell’Antola, del Tigullio e del Sol-Beigua".