Il deputato varazzino Sergio Battelli (M5s) traccia "il punto" sui 77 milioni in arrivo per le somme urgenze

"Da quando le violente ondate di maltempo si sono abbattute sulla Liguria, nei mesi scorsi, ho avuto contatti costanti con i sindaci dei comuni più colpiti. So bene quanto sia difficile rimettere in piedi il territorio con fondi che scarseggiano o, peggio, con le casse completamente vuote come succede ai paesi più piccoli. Ecco perché sono felice di annunciare che il Co nsiglio dei ministri ha appena stanziato altri 208 milioni in favore di quelle regioni più colpite. Alla nostra Liguria arriveranno presto 77.062.212,02 euro, soldi che si vanno ad aggiungere ai 40 milioni già stanziati in precedenza e che serviranno per coprire le urgenze e rimettere il territorio in sicurezza". Così, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.