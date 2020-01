Momentaneamente bocciata la bretella Albenga-Carcare-Predosa, il consigliere Vaccarezza: "Il Pd predica bene, ma i fatti?"

La bretella Albenga-Carcare-Predosa non si farà. O almeno non si farà nel futuro più prossimo. Ad annunciarlo è il consigliere regionale savonese Angelo Vaccarezza, attraverso un messaggio apparso sui suoi canali social nella mattinata di oggi.

"La notizia di oggi è che l'Albenga-Garessio-Ceva, o Loano-Carcare-Predosa, insomma quella bretella che doveva scaricare il traffico nella parte a Ponente della nostra Liguria non farà parte del nuovo bando di concessione del Ministero" tuona l'esponente di Cambiamo.

Prosegue poi: "Il dottor Ruggero Pinto ha scritto all'assessore Giampedrone dicendo che tutte le schede mandate dalla Liguria sono tutte approvate, tranne una: questa".

Duro quindi l'attacco al Partito Democratico: "Quindi quando vedete ai convegni i parlamentari del Partito Democratico che spiegano di aver investito sulle infrastrutture e che stanno lavorando per liberare la Liguria dall'isolamento non è vero. Non lo è perchè quando si leva l'audio e vanno via le parole restano i fatti, ed i fatti dicono che la Albenga-Carcare-Predosa non è in questo bando, non è una priorità di questo Governo" conclude il consigliere.