Successo per "La Riviera e l'Europa", l'iniziativa organizzata dal circolo Pd di Alassio e dal Consigliere Comunale Jan Casella

Sala gremita all'iniziativa del circolo PD di Alassio in collaborazione con il Consigliere Comunale Jan Casella e presentato dal Segretario PD cittadino Giovanni Ragazzini .

All'incontro con il Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo Brando Benifei, hanno partecipato molti cittadini, Sindaci e Amministratori, Operatori economici della Riviera, dell'Entroterra. I temi trattati sono stati quelli del lavoro, delle infrastrutture e tutela del territorio in riferimento a come partecipare a bandi europei e alle prossime elezioni regionali per rilanciare il nostro territorio che ha le carte in regola per una forte crescita.

"Fare politica in modo serio e propositivo non passa mai di moda, ne è dimostrazione la grande partecipazione alla serata, ciò spinge noi amministratori ad impegnarci sempre di più, la Liguria è una bella e grande Regione e deve rialzare la testa e riprendersi il ruolo che le compete" conclude Jan Casella.