ATM BITCOIN: Converti i tuoi contanti in Bitcoin e ottieni consulenza per la conservazione

In questi anni, sempre più spesso si stente parlare di quel “misterioso” settore chiamato criptovalute. Un mondo che sembra quasi parallelo, lontano dalla quotidianità e dalle azioni che compiamo in essa. Mai percezione fu più errata: oggi le criptovalute sono entrate a tutti gli effetti nella nostra vita, spesso con nomi differenti e in ambiti molte volte distanti tra di loro, tanto che persino enti come BankItalia e Facebook hanno iniziato a parlarne pubblicamente.

Una rivoluzione lenta ma costante, che trova oggi un nuovo punto di riferimento in via Kramer 32, a Milano presso LaMiaBanca, il primo negozio dedicato a tutti gli interessati alle criptovalute: dai più esperti ai nuovi arrivati. La peculiarità di questo store, oltre ad offrire supporto e assistenza completa grazie al personale qualificato, è il suo nuovissimo ATM BITCOIN, un bancomat che permette, tramite misure di sicurezza futuristiche (atte a garantire la massima sicurezza), di cambiare Euro in Bitcoin e viceversa. Inoltre, grazie alla possibilità di creare conti correnti in criptovalute, sarà possibile attivare una carta di credito o debito utilizzabile ovunque, essendo all’interno del circuito Visa.

LaMiaBanca nasce dall’idea dell’imprenditore milanese Paolo Bianco di creare una banca capace di rendere effettivamente consapevole e indipendente il risparmiatore, sfruttando appieno la tecnologia alla base del mondo delle criptovalute: la blockchain. Oggi più che mai questa tecnologia garantisce sicurezza e tranquillità al risparmiatore, anche grazie a supporti fisici online e offline (disponibili in negozio, ndr). Per offrire ancora più trasparenza e serenità, LaMiaBanca opera in pieno rispetto delle normative e dei requisiti posti da Bankitalia, grazie anche alla partnership con uno degli operatori storici del settore, Chainblock.