Piano traffico a Savona, Danilo Bruno attacca la giunta: "Dibattito interno alla maggioranza di cui non si capiscono nessi ed origine"

"Vogliamo parlare di mobilità a Savona?". L'invito arriva dall'esponente dei Verdi, Danilo Bruno, che in una lettera alla nostra redazione in riferimento alle schermaglie all'interno dell'amministrazione del capoluogo sulle proposte di modifica alla viabilità cittadina (LEGGI QUI). "In queste ore si sta assistendo ad un dibattito cittadino sul piano del traffico di cui non si capiscono bene i nessi e la stessa origine. Se si è capito bene a Savona vi sarebbero due piani del traffico: uno predisposto dal vicesindaco Arecco,che prevederebbe larghe zone pedonali e che, a stare a notizie di stampa, sarebbe stato predisposto in modo che "esperti" possano intervenire in futuro e dare un loro contributo. Qui sorge una domanda ma quali esperti dovrebbero intervenire se il piano non parrebbe aver ricevuto un necessario supporto scientifico? Un altro invece è sostenuto dalla Sindaca e affidato alla sede savonese dell'Università di Genova che, a stare a notizie di stampa, però parrebbe essere allo stato attuale solo una sorta di software per la gestione dei flussi".

"A questo punto la città di Savona cosa dovrebbe fare? Aspettare che un piano della mobilità appaia per miracolo? Noi Verdi crediamo che in primo luogo il piano savonese debba avere un respiro comprensoriale ovvero esso tenga conto e soprattutto interagisca con le scelte dei comuni vicini da Bergeggi ad Albisola Superiore nell'ottica generale di quello che era un grande strumento urbanistico come il PRIS (Piano regolatore intercomunale savonese), che investiva tutta l'area intercomunale in una logica di integrazione delle risorse e dei servizi. Infatti i flussi di traffico savonesi vengono da fuori città e dipendono fortemente dalle scelte dei comuni vicini (ad esempio, se Albisola Superiore decidesse di impedire il passaggio dei camion e sarebbe una scelta comprensibile cosa farebbe Savona?)". "In secondo luogo il piano dovrebbe puntare alla netta riduzione dell'inquinamento atmosferico evidenziando i dati rilevati da ARPAL e favorendo una mobilità che passi dalla gomma al ferro e ai mezzi pubblici".