Albenga, bilancio dell'attività 2019 per la Polizia Locale. Tomatis: “Avete dato forza a una divisa”

Ieri mattina presso il comando della Polizia Locale di Albenga è avvenuta la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti che si sono particolarmente distinti durante lo svolgimento della loro attività.

Complessivamente le notizie di reato inviate all’autorità giudiziaria sono state 228, gli arresti di persone in flagranza di reato sono stati 25; effettuati 170 sequestri totali di cui 90 di polizia giudiziaria, svolte 54 perquisizioni per contrasto di stupefacenti (di cui 4 domiciliari) che hanno portato a 32 sequestri di droga, 16 di denaro e 18 di telefonini. Inoltre sono state rilevate 18 violazioni amministrative in materia di detenzione di sostanze stupefacenti e 17 violazioni all’art. 688 C.P (ubriachezza) ed un sequestro di armi improprie.

Da ricordare inoltre l’attività di raccolta di informazioni e di accertamento svolte dal Servizio di PG per le altre forze di Polizia, Questura, ecc. nell’ambito delle attività di prevenzione delle attività criminali.

L'attività di controllo e prevenzione contro le cosidette “stragi del sabato sera” ha portato alla procedura di accertamento del tasso alcolemico a carico di 319 conducenti, con 28 patenti ritirate tra cui 10 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, 4 per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, una denunciata per omissione di soccorso e fuga. I sinistri stradali rilevati sono stati 197 con 106 persone ferite.

Il Comandante Enzo Montan afferma: “In questa occasione voglio ringraziare tutto il personale della Polizia Locale per l’attività posta in essere. Quest’anno è stato particolarmente fruttuoso per quel che concerne i risultati ottenuti. Oggi voglio evidenziare in particolare due dati dei quali troppo poco si parla sui media. L’attività di tutto il comando, non solo quella concernente gli arresti, ha permesso, per il secondo anno consecutivo, di registrare una diminuzione dei sinistri stradali, questo anche grazie all’attività di controllo e prevenzione che il nostro comando esegue costantemente sul territorio. Credo sia un risultato importantissimo, siamo tutti utenti della strada, padri e madri di ragazzi che circolano su di esse e, purtroppo, ogni giorno sentiamo notizie a livello nazionale di incidenti gravissimi, noi andiamo, fortunatamente, in controtendenza".

Montan ricorda poi un altro successo: “Altro risultato è quello di una notevole diminuzione delle giornate di infortunio del personale per violenza altrui. Questo denota, da un lato l’aumento della professionalità degli operatori e dall’altro la visione che la cittadinanza (e in questo senso i riscontri che ci arrivano sono costanti e ci riempiono di gioia e coloro che delinquono, hanno di noi. Posso dire che oggi ci riconoscono la nostra professionalità e ci mettono al pari delle altre forze dell’ordine”.

“L’Amministrazione ha reso possibile tutto ciò fornendoci una sede adeguata e un’attrezzatura all’avanguardia che andremo sempre più ad incrementare. In ultimo, ma non per importanza, ringrazio le famiglie dei nostri agenti che spesso sopportano e mi supportano in toto” ha concluso quindi il comandante.

L’Assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Sono fiero del lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale di Albenga. Quando ho ricevuto questa delega e ho fatto ingresso in questo comando ho percepito la sensazione di entrare in una grande famiglia, nella quale ci sono i rapporti umani e la confidenza che lega l’Amministrazione alla Polizia Locale, il tutto con un grande rispetto reciproco. Con questi presupposti credo possiamo andare avanti e possiamo solo migliorare”.

Conclude il Sindaco Riccardo Tomatis: “Mi fa piacere partecipare alla cerimonia della consegna degli encomi perché durante questa ci si rende conto di quanto l’attività della Polizia Locale di Albenga sia diversificata sia territorialmente (gli agenti intervengono su tutto l’ampio territorio della nostra Città) che nelle diverse azioni poste in essere".

"Oggi voglio dire grazie anche a quegli agenti che gli encomi non li hanno presi e cioè a quelle persone che si occupano degli aspetti che, magari, sono meno in vista, ma che permettono agli altri di poter operare nei settori di polizia giudiziaria. Siete una grande squadra, una grande famiglia e tutti hanno lo stesso peso e la stessa importanza. Voi siete la dimostrazione reale che le cose si possono cambiare e ciò non è poco" ha aggiunto il primo cittadino.

"Credo siano stati fatti molti passi avanti da quando siamo arrivati ad amministrare - continua - prima con il sindaco Cangiano, ora con me, lo stesso Mauro Vannucci quando è entrato per la prima volta in questo comando credo abbia notato il cambiamento rispetto a quando lo aveva lasciato diversi anni prima. Oggi voi fate la differenza. Avete dato forza ad una divisa ed il fatto che ci siano meno infortuni, come ha detto il Comandante Montan nella sua analisi, è dato dal fatto che il delinquente riconosce l’autorità che avete".

"Noi come Amministrazione vi siamo molto vicini, rappresentate il nostro orgoglio, tante volte facciamo un vanto del vostro lavoro, questo perchè crediamo profondamente in voi” ha dichiarato infine il sindaco.