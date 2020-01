Eletto il nuovo CdA del B.I.M. Bormida: Cristina Lagorio nuovo presidente (FOTO)

Nuovo CdA per il B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano del Bormida). Si tratta di un consorzio tra comuni che la legislazione nazionale vuole obbligatori, in quelle aree geografiche sui cui corsi d’acqua si trovano impianti di derivazione per la produzione di energia elettrica. L'elezione si è tenuta nella giornata di ieri presso la sala consiliare del comune di Millesimo.

Al termine della votazione, Cristina Lagorio (vice sindaco del comune di Pallare) è stata eletta presidente. I due consiglieri saranno Francesco Garofano (vice sindaco Millesimo) ed Emanuele Rizzello. Assieme all'assemblea dei soci (sono 23 i comuni aderenti), decideranno come gestire le risorse economiche che la legge mette a disposizione del consorzio e quindi del territorio. Infatti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate nell'ambito del perimetro, devono versare al consorzio un canone annuo. Questo genera la disponibilità di risorse per i comuni compresi nel bacino imbrifero di appartenenza, destinate ad opere di carattere pubblico.

Millesimo è sempre stato sede del B.I.M. sin dai tempi della Comunità Montana. Lagorio (13 a 10 la votazione a suo favore) ha battuto il presidente uscente (ruolo che ricopriva da oltre 20 anni) Ilario Baccino.