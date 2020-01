Pietra Ligure, lavori in corso in Largo Veterani dello Sport: via le barriere architettoniche e maggior fluidità al traffico in vista del senso unico sul lungomare

Lavori in corso a Pietra Ligure. Sono partiti nella giornata di ieri i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di Largo Veterani dello Sport, all'intersezione con Via Rossello: l’intervento mira a rendere più sicura la parte finale, eliminando le barriere architettoniche e installando gli elementi di protezione a monte, ma anche di garantire maggior fluidità alla viabilità fra Via Rossello e Largo Veterani dello Sport, in ottica della prossima istituzione del senso unico sul Lungomare Bado.