Vandalizzate le casette dell'acqua di Albisola: distributori fuori uso

"A causa di atti vandalici, le "casette dell'acqua" e i distributori di merendine e bibite presenti sul territorio sono attualmente fuori uso. Appena verrà riattivato il servizio provvederemo a darne puntuale comunicazione.

L'assessore del comune di Albisola Superiore Sara Brizzo ha annunciato sulla pagina Facebook "L'amministrazione di Albisola...informa" dell'inconveniente, dopo che la notte scorsa un raid vandalico, compiuto probabilmente per rubare le monete presenti all'interno, ha messo ko i distributori presenti sul territorio albisolese.

"Fuori servizio" così recita l'erogatore dell'acqua presente in via alla Massa, il secondo in ordine di tempo installato dal comune dopo quello presente in via Martini.