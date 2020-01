Stampa fai da te: in aumento i servizi online per l'abbigliamento personalizzato

L'abbigliamento personalizzato piace sempre di più agli italiani, sono infatti in grande aumento gli utenti che decidono di acquistare questa tipologia di prodotto. Questo trend positivo si inserisce all'interno del quadro di sviluppo e di aumento di notorietà del Web To Print, ovvero il comparto che permette di acquistare prodotti personalizzabili di ogni genere. Non stupisce affatto che questo avvenga nell'era della comunicazione digitale, in cui è possibile ottenere moltissimi servizi attraverso internet.

L'abbigliamento inizialmente sembrava meno interessato dalla "rivoluzione" della stampa fai da te, ma oggi sono tantissimi coloro che si dilettano nel fare ricorso a t-shirt, cappelli, felpe e molti altri prodotti di abbigliamento personalizzato. Tra le realtà che si occupano di personalizzare il tuo guardaroba, uno dei principali punti di riferimento è rappresentato da Burger Print, un'azienda che negli anni si è affermata sul mercato grazie alla qualità dei prodotti realizzati con costi molto contenuti. Sul sito di stampa online Burger print è possibile visionare le tantissime tipologie di prodotti personalizzabili.

Vantaggi dell'abbigliamento personalizzato

I vantaggi alla base del successo dell’aumento della vendita di abbigliamento personalizzato sono molteplici, tra cui è importante ricordare:

Velocità ed economicità del servizio online : l’intero processo d’acquisto è eseguito direttamente sul sito , passando dalla visualizzazione e selezione del prodotto, al completamento e pagamento dell’ordine, il tutto in modo semplice e veloce;







T-shirt e altri capi di abbigliamento personalizzati sono molto richiesti da aziende, gruppi sportivi, associazioni e scuole perché uniscono e personalizzano i team , aumentando la visibilità dei marchi e rendono ancora più unici i momenti speciali che si presentano nella vita di una persona;







Le tecniche di stampa, soprattutto quella digitale e serigrafica , sono all’avanguardia e consentono di ottenere risultati davvero pregevoli, con costi di produzione contenuti.

Stiamo parlando, inoltre, di un servizio semplicissimo da gestire, alla portata di tutti gli utenti, anche di chi è meno pratico con l'utilizzo del pc e ha meno dimestichezza con gli acquisti online. Questo ha certamente ampliato moltissimo il bacino d'utenza dei clienti che scelgono la stampa fai da te anche per l'abbigliamento.

Come ordinare un capo di abbigliamento personalizzato

Ordinare questi prodotti su siti specializzati come quello di Burger Print è semplicissimo: sarà infatti sufficiente entrare alla piattaforma e selezionare la tipologia di prodotto desiderato. Sono presenti moltissimi capi d'abbigliamento suddivisi per macro categorie: uomo, donna e accessori. Così facendo, sarà come entrare in un vero e proprio negozio, dove per esempio nella categoria uomo sarà possibile scegliere tra centinaia di prodotti adatti per tutte le occasioni: magliette, felpe, polo, camicie, maglioni, indumenti in pile, giacche, pantaloni, gilet, grembiuli e abbigliamento da lavoro.

Una volta selezionato il prodotto desiderato, sarà molto facile procedere con la personalizzazione della stampa, inserendo l'immagine, la sigla o la scritta che si vuole andare ad apporre e avviare poi così la stampa digitale diretta. Il produttore invierà al cliente, nel giro di pochissimi click, il preventivo online che consentirà di procedere con l'acquisto e di ricevere successivamente l’articolo comodamente a casa.

Alla luce della comodità e dei vantaggi offerti dai servizi di stampa online, non c'è quindi da stupirsi del fatto che stiano riscontrando un successo sempre più ampio, guadagnando sempre più terreno sul mercato.

La stampa fai da te arricchisce molto i nostri oggetti, perché li carica di ricordi, esperienze e significati personali e in questo l'abbigliamento non può che giocare un ruolo di primo ordine.