Villanova d'Albenga, il sindaco Balestra: "Rinascita di Piaggio Aerospace importante per tutta la nazione" (VIDEO)

"La rinascita di Piaggio Aerospace è importante non solo per il nostro comprensorio, ma per tutta la Liguria e per tutta l'Italia". Con queste parole il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra esprime fiducia e speranza per una realtà industriale importante nella storia italiana, che merita di tornare agli splendori di un tempo.

Balestra sottolinea l'impegno profuso dal Comune di Villanova: "Abbiamo affrontato grandi investimenti per spazi importanti". Inoltre, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Onda Ligure 101, il Primo Cittadino villanovese ha espresso parole di stima verso i suoi colleghi Ugo Frascherelli (sindaco di Finale Ligure, riconfermato) e Giorgio Cangiano (ex sindaco di Albenga, ora nella maggioranza del sindaco Riccardo Tomatis) per il lavoro di sensibilizzazione che, insieme a lui, hanno condotto al governo centrale di Roma.

Inoltre Pietro Balestra ha incontrato a più riprese il commissario straordinario dell'azienda Vincenzo Nicastro e ne ha elogiato i modi corretti e attenti nello svolgimento del suo ruolo.