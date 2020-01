In attesa della domenica del via al Carnevale, ecco tutti gli appuntamenti di sabato 18 gennaio

Sarà un weekend all'insegna della cultura e delle tradizioni quello che aspetta residenti e turisti nella provincia di Savona.

Lo sport sarà protagonista ad Alassio, sede del’ottava edizione del "Trofeo Città di Alassio", gara internazionale di pattinaggio a rotelle organizzata dall’Olimpia Roller Team di Alassio sul parquet del Palazzetto dello Sport "Lorenzo Ravizza".

Alle ore 16 presso il Teatro Don Natale Leone di Albisola Superiore la locale sezione ANPI invita la cittadinanza allo spettacolo teatrale curato dalla Compagnia Seiinscena per ricordare il 75° anniversario della tragica morte dei partigiani albisolesi Pierino Casarino, Filippo Ferrari e Nicolò Saettone, caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Due collezionisti, Renato Giusto e Giorgio Lombardi, e sei ceramisti titolari di fabbriche ad Albisola (Ceramiche San Giorgio, La Nuova Fenice, Ceramiche Viglietti, Studio Ernan Design, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino) sono invece i protagonisti della mostra 'Madonna di Misericordia', inaugurata ieri pomeriggio ed aperta fino all'1 marzo nei locali della Fornace Alba Docilia, ad Albissola Marina.

Prenderà il via a Carcare alle ore 18 con la personale di Massimo Gariano, nelle stanze di Villa Maura, la stagione di appuntamenti culturali. Un calendario ricco di eccezionali artisti, mostre collettive e personali di straordinaria qualità.

Aspettando l'arrivo di domani dal mare di Cicciolin e della sua Scignua, che daranno il via ai festeggiamenti del Carnevale a Savona, la città della Torretta si gode la musica dei cantautori genovesi Federico Sirianni e Max Mafredi, in concerto alle 21 al Teatro Sacco di Savona. Uno spettacolo che prende per mano gli spettatori facendoli viaggiare con la metrica e le rime baciate, li fa sorridere, commuovere e pensare.