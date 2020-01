Nasce il circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Varazze e Celle

Vista la grande crescita del movimento Fratelli d’Italia e la volontà di persone, amici e cittadini che si riconoscono nei valori e nella organizzazione del partito, nasce il Circolo Terriroriale di Fratelli d’Italia Varazze e Celle Ligure, già operante e al lavoro su tutto il territorio.

Avvierà formalmente il Circolo il vice portavoce di FdI Savona Enrica Tixi, che valuterà nei prossimi mesi la Presidenza e la rappresentanza dello stesso tendendo conto dei meriti e del lavoro svolto sul terrirorio.

Un Circolo formato da persone volenterose, da giovani che si sono accostati alla politica e da cittadini che credono nei valori e nelle le idee del movimento.

“Un ringraziamento e un buon lavoro, al Vice Presidente Sig.ra Rosa Firpo di Celle Ligure, da più di vent’anni impegnata nella politica e al fondatore Sig.re Tino Oreste Rossi, noto per il suo impegno politico, come Eurodeputato, Deputato per tre leglislature e Presidente del Consiglio regione Piemonte”.

Conclude il vice Portavoce di FdI Enrica Tixi invitando tutti gli iscritti e simpatizzanti a partecipare e unirsi alla squadra.