Albenga, da sabato 25 gennaio le prenotazioni per il premio "Fionda 2020"

Da sabato 25 gennaio si potranno prenotare i posti per assistere alla consegna del Premio Fionda di legno 2020 prevista per Sabato 14 marzo (ore 17,00) al Teatro Ambra di Albenga.

L’appuntamento per le prenotazioni è come di consueto presso il caffè letterario "Ai Giardinetti" di Piazza del Popolo con una importante novità. Infatti, essendo prevedibile come nelle precedenti edizioni una notevole affluenza, per evitare eccessiva confusione all’interno del bar che generosamente si rende disponibile, presso il Caffè letterario verranno consegnati i tagliandi relativi all’ordine di arrivo per le prenotazioni mentre i posti veri e propri verranno assegnati dalle ore 8 alle ore 12 presso la cantina dei Fieui di caruggi in vico del Collegio. Dopo le 12 tornerà operativo a tutti gli effetti per le prenotazioni dei posti eventualmente rimasti a disposizione il caffè letterario Ai Giardinetti.

Si ricorda che le offerte ricevute saranno totalmente devolute a scopo benefico a Ente o Associazione indicati dal vincitore del Premio.

Le prenotazioni non potranno superare il numero di 6 posti a persona. Sarà possibile prenotare ulteriori posti dopo essersi rimessi in coda. Le prenotazioni telefoniche saranno confermate soltanto dopo l’esaudimento delle richieste delle persone presenti fisicamente.