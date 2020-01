“Alma e il suo maestro, una storia d’amore nella Vienna di 120 anni fa” alla Fornace Alba Docilia di Albissola Marina

Un affascinante intreccio fra amore e musica agli esordi del XX secolo a Vienna, raccontato non solo con le parole, ma anche con musica e immagini di quei tempi. Le ‘Serate in Fornace’, venerdì 24 gennaio, con inizio alle ore 18, alla Fornace Alba Docilia in via Stefano Grosso ad Albissola Marina, propongono "Alma e il suo maestro – Una storia d’amore nella Vienna di 120 anni fa", storia raffinata e sensuale ricostruita e raccontata da Enrico Chiorra.

Nella capitale asburgica, nel febbraio del 1900, si incontrano i due protagonisti della vicenda, Alma Schindler e Alexander Zemlinsky. Lei è una avvenente ragazza di vent'anni, colta e spregiudicata, lui un compositore e direttore d'orchestra, non ancora trentenne, molto stimato nei circoli musicali viennesi.

Attraverso la comune passione per la musica di Richard Wagner, i due scoprono affinità insospettabili ed esaltanti. Nonostante la differente classe sociale – lei ricca e di estrazione alto-borghese, lui artista povero e, per di più, ebreo – i due si innamorano perdutamente.

La loro relazione, pur tra alterne vicende, durerà quasi due anni: fino al giorno in cui Gustav Mahler, la più importante personalità musicale di Vienna, verrà a cena a casa di Alma e rimarrà folgorato dalla bellezza e dalla personalità della ragazza.

L’appuntamento, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Albissola Marina, è inserito in una serie di incontri su argomenti diversi, quando non addirittura antitetici: quello successivo, venerdì 31 gennaio, sarà incentrato sulla Madonna di Misericordia, tema su cui, alla Fornace Alba Docilia, è stata appena inaugurata una mostra, in programma fino a domenica 1 marzo (orari giovedì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 17-19).