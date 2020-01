Si è svolta questo pomeriggio a Pallare la tradizionale festa di Sant'Antonio con la benedizione degli animali di fronte alla chiesa parrocchiale di S. Marco impartita da padre Bartolmeo Monge.

Ai proprietari degli animali intervenuti, cani e cavalli in maggioranza, è stata consegnata una pergamena ricordo e, a seguire, per scacciare il freddo pungente, qualcosa di caldo da gustare in compagnia presso lo stand del gruppo alpini e della Pro Loco.