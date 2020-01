Oggi la benedizione dei mezzi di soccorso ad Albenga (FOTO e VIDEO)

Oggi, domenica 19 gennaio, per la ricorrenza di Sant’Antonio da Padova, si è svolto nel centro di Albenga il tradizionale rito della benedizione dei mezzi di soccorso.

Al termine della Santa Messa domenicale, nella Cattedrale di San Michele Arcangelo, Don Ivo ha dato la sua benedizione a un ricco parco veicoli, che vedeva schierati davanti al Palazzo Comunale, i mezzi della Croce Bianca Albenga, della Protezione Civile, dell’AIB-Anti Incendio Boschivo e del Soccorso Alpino.

Un momento molto toccante che ha radunato nel centro ingauno, all’ombra delle antiche torri, un folto pubblico nonostante le temperature rigide.

Un’occasione anche, per la popolazione, per tributare la propria gratitudine ai Volontari, dedicando un pensiero a tutto quello che fanno per la città ed il comprensorio.