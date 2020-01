Il meteo per questa domenica 19 gennaio: forte vento e freddo

Sarà una domenica all'insegna dell'irregolarità e del freddo quella che ci si appresta a vivere nella nostra provincia.

Secondo le previsioni di Arpal l'isolamento di una circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica favorisce l'afflusso di correnti umide in quota e il contestuale instaurarsi di un'intensa ventilazione settentrionale al suolo: sulla regione cielo irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte a tratti consistenti nelle ore centrali. Sui versanti padani cielo molto nuvoloso per l'ulteriore presenza di nuvolosità nei bassi strati.

Il calo termico unito all'intensa ventilazione, dovuta a venti settentrionali di burrasca in progressiva intensificazione fino a forti già dal mattino sul Centro-Ponente e fino a burrasca nel corso del pomeriggio a Ponente e sui rilievi di Levante può favorire locali condizioni di disagio per freddo. Possibili raffiche fino a 70/80 km/h su crinali e capi esposti.

Mare mosso nella porzione più a levante, in aumento da mosso a molto mosso già in mattinata a ponente, localmente agitato a largo in serata.