Ladri a Rocchetta Cairo, picchiano il cane e fanno scappare il gatto. L'appello della proprietaria: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Ladri in azione nella giornata di ieri a Rocchetta Cairo. L'episodio si è verificato indicativamente tra le ore 18.30 e le 20.30. Secondo quanto riferito, i malviventi hanno fatto irruzione in una casa situata nella zona di via Libero Rango.

"Io vivo al piano terra - spiega la vittima del furto - hanno forzato la tapparella e rotto il vetro. Una volta all'interno, hanno rovistato ovunque mettendo l'abitazione sottosopra. Ma non è tutto. Molto probabilmente, con un bastone che era in giardino, hanno picchiato il cane (ha urinato dappertutto) prima di chiuderlo in bagno".

"Poi hanno letteralmente sradicato la porta (chiusa con un lucchetto) che porta alla soffitta. Una zona a cui non ho accesso perché in affitto. Molto probabilmente stavano cercando ori e soldi. Hanno fatto irruzione anche dal mio vicino di casa passando per il terrazzo - prosegue - Io sono uscita con le mie figlie attorno alle ore 18.30. Il mio compagno è rientrato dal lavoro alle 20.30 circa. I ladri hanno agito in un paio d'ore".