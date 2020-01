Savona, il "nuovo" Cicciolin sbarca alla Torretta: via al Carnevale (FOTO)

Il Carnevale può ufficialmente avere inizio: questo pomeriggio la maschera del carnevale di Savona, il nuovo Cicciolin (da quest'anno impersonato, tra le polemiche per la non liguritudine, da Davide Villani, ferrarese d'origine ma savonese da 40 anni), ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, dando così via ai festeggiamenti.

Il re savonese del Carnevale è sbarcato alle 16.00 alla Torretta dal mare insieme alla sua corte e ai bambini mascherati, che lo hanno accompagnato sulle barche dell'Assonautica. Arrivato a terra ha sfilato per le vie cittadine: via Gramsci, via Paleocapa e corso Italia insieme al gruppo storico della Campanassa e ai borghi savonesi mascherati.

Tante le maschere presenti arrivate dai paesi limitrofi come Zuccarello da Albenga, Re Basilico da Celle, da Cairo Nuvarin Der Castè, Beciancin, capitan Fracassa e Pue Pepin da Loano.

Appuntamento quindi anche a domenica 1 marzo quando verranno riconsegnate le chiavi alla prima cittadina oltre alla rottura della pentolaccia in piazza del Brandale.