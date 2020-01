Maurizio Gerini primo tra gli italiani alla Dakar, i complimenti dei Fieu di Caruggi

E' un imperiese con un pezzettino di cuore ad Albenga il pilota primo tra gli italiani nell'edizione appena conclusasi della Dakar 2020.

Maurizio Gerini, che con la sua moto ha ottenuto alla celebre gara motoristica un più che onorevole 20esimo posto nella classifica generale, è infatti originario di un piccolo borgo dell'entroterra di Imperia, ma la sua amicizia con gli ingauni "Fieui di Caruggi" è da tempo ben nota.

E proprio dal gruppo albenganese sono arrivati i complimenti, con un ricordo speciale: "L'amico dei fieui Murizio Gerini conclude la sua terza Dakar (una gara estrema in cui è già un successo arrivare al traguardo) al primo posto tra gli italiani in gara e al ventesimo posto in assoluto. Ha regalato a tutti grandi emozioni. Un contadino partito da Chiusanico tra le grandi eccellenze del motociclismo mondiale. Complimenti ragazzo! E di sicuro Faustone festeggia con te e con tutti noi".

Il riferimento è al pilota savonese Fausto Vignola, deceduto il 30 marzo del 2018 nei boschi di Balestrino mentre si allenava in sella alla sua moto, carissimo amico e compagno di avventure di Gerini.