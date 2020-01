Vado, sono 80 i temerari che hanno sfidato il mare per il cimento invernale (FOTO)

Sono stati circa 80 i "coraggiosi" iscritti che questa mattina non si sono fatti scoraggiare dalle temperature rigide di questi ultimi giorni e si sono buttati per la classica "ciumba" nel mare di Vado Ligure per la 6ª edizione del Cimento invernale organizzato nello specchio acqueo antistante la SMS Centro Nautico Vadese.

Intorno alle 11.00 i temerari, la maggior parte del gruppo dei "Nuotatori del tempo avverso", e altri travestiti da clown, si sono presentati ai nastri di partenza, pronti per il tuffo in mare. Ad assistere all'iniziativa gli assistenti bagnanti ed un mezzo della C.R.I. di Vado Ligure.