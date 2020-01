Il Carnevale di Savona: Assonautica e A Campanassa insieme per una grande festa

Anche quest’anno Cicciolin e la sua festosa corte sono venuti dal mare; la prima volta è stata il 24 gennaio del 1953 ed ha baciato la Torretta manifestando l’intenzione di restare per sempre. Da allora, ogni anno, la domenica successiva al 17 gennaio il re del carnevale savonese e la sua Corte arrivano dal mare e proseguono per le vie del centro fino a ricevere le chiavi della città, in un fiume di gente festosa e mascherata.

Grazie all’impegno dei soci di Assonautica, la tradizione del Carnevale savonese non viene meno sebbene il meteo non aiuti i partecipanti: niente pioggia, ma un vento gelido da nord mette a dura prova i nostri soci Armatori. Alcuni numeri di questa spettacolare manifestazione: 53 barche Assonautica, 106 persone di equipaggio, 81 bimbi mascherati imbarcati con 70 accompagnatori, 21 soci Assonautica a terra per fornire assistenza all’imbarco e allo sbarco degli ospiti. Fra le 14.00 e le 14.30 si ritrovano con ordine alla banchina di Miramare i partecipanti: soci di Assonautica, genitori, bambini.

Il primo passaggio è la registrazione dei bimbi in maschera, segue un piccolo briefing sulla sicurezza e la condotta da tenere a bordo … “mi raccomando niente rifiuti in mare ed evitiamo le bottiglie di plastica” … poi la consegna dei giubbotti salvagente a norma, la vestizione dei piccoli e l’imbarco, ordine e attenzione ma…. non dimentichiamoci che è Carnevale! Alle 15.00 tutte le barche sono in navigazione, nessun disagio nell’uscire dai pontili, il carosello prende forma: è una danza elegante di 53 natanti che ora si danno acqua, ora suonano scherzosamente la tromba e si salutano e occupano pacificamente le acque del porto di Savona in attesa del re del Carnevale.

Eccolo! Appare con la sua corte a bordo di una barca a vela, sfila tra le barche mentre si forma pian piano spontaneamente il corteo. Vigilando con discrezione si unisce l’importante imbarcazione della Capitaneria di Porto, la parata di barche raggiunge i moli alla Torretta dove le attende una folla entusiasta ed i volontari di Assonautica che garantiscono ormeggi sicuri e aiutano nelle operazioni di sbarco dei piccoli equipaggi e dei loro accompagnatori.

Ormeggia anche il re del Carnevale scortato, tra l’altro, da una affascinante imbarcazione dei Canottieri Sabazia, la staffetta dell’organizzazione passa ora all’associazione A Campanassa che seguirà il resto del Carnevale sfilando per le vie del centro e concludendo con la cerimonia della consegna della chiavi a Cicciolin dalle mani del Sindaco.

Nonostante il freddo pungente si respira un grande entusiasmo tra tutti i partecipanti: i sorrisi dei bambini che riconsegnano i giubbotti e partono fieramente mascherati per le vie del centro alla corte di Cicciolin, i loro accompagnatori che possono sicuramente dire di aver passato una domenica alternativa a tante altre ed i soci di Assonautica, più di 120 volontari contenti di avere dato il proprio contributo ad una delle più importanti manifestazioni della nostra città.

Nel 2020, a distanza di 67 anni, il re del Carnevale e la sua corte continuano a venire dal mare per la gioia di grandi e piccini, grazie a chi lo rende possibile e lo fa sembrare così naturalmente semplice agli occhi innocenti dei nostri piccoli amici.