Pietra Ligure, tutto pronto per i lavori di riqualificazione del lungomare (FOTO)

Con il rifacimento della segnaletica stradale, sono scattate quest'oggi (lunedì 20 gennaio) le operazioni preliminari volte all'avvio dei lavori di rifacimento del marciapiede della passeggiata (lato monte) sul lungomare Bado di Pietra Ligure. A tal proposito sono stati modificati gli stalli di sosta ed è stato istituito un senso unico di marcia direzione levante - ponente.

Domani (21 gennaio) verranno installati i cantieri edili per il primo lotto dei lavori che sarà tra via Cavour e l'archivolto del Monumento ai Caduti.

Considerata l'ampiezza dell'area interessata verrà istituito il senso unico, sin dalle prime ore del mattino, nel tratto compreso tra Via Cavour ed il passaggio a livello di Via Bado.

Il restante tratto di Via Bado, tra via Cavour e la rotonda di Via Matteotti (zona ex hotel Royal), al momento rimarrà invece a doppio senso di marcia.

Prosegue, inoltre, la messa in sicurezza e riqualificazione di Largo Veterani dello Sport, all'intersezione con Via Rossello: l’intervento mira a rendere più sicura la parte finale, eliminando le barriere architettoniche e installando gli elementi di protezione a monte, ma anche a garantire maggior fluidità alla viabilità fra Via Rossello e Largo Veterani dello Sport, in ottica dell'istituzione del senso unico sul Lungomare Bado.