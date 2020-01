Albenga, spaccia in piazza del Popolo: in manette un pusher marocchino

Sabato notte in piazza del Popolo ad Albenga, i carabinieri della radiomobile hanno arrestato un marocchino di 30 anni per spaccio di droga.

I militati, impegnati in un servizio mirato alla repressione dello spaccio in città hanno notato un movimento strano tra due stranieri all’angolo della piazza. Sono subito intervenuti bloccando i due che sorpresi dalla rapidità non sono riusciti neanche a muoversi. Dopo una rapida perquisizione i carabinieri hanno accertato che vi era stato un passaggio di hashish tra i due.

Lo spacciatore è stato subito arrestato e condotto in camera di sicurezza, la droga sequestrata mentre l’acquirente verrà segnalato alla Prefettura. L’arrestato questa mattina comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo.