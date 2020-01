Mal di testa da PC? 5 segreti per evitarlo

Quando sei soggetto a regolari mal di testa, non pensi necessariamente che questi dolori possano essere collegati ai nostri occhi. Eppure, se lavori su un computer, è possibile che le tue emicranie siano dovute alla fatica visiva. Ma fai attenzione, la lunga esposizione davanti allo schermo può avere effetti dannosi anche sulla vista. Su base giornaliera, circa l'80% delle informazioni ricevute passa attraverso la vista. È così che lavorano duramente i nostri occhi. Su un computer, le difficoltà aumentano a causa della mancanza di contrasto, nitidezza e alta luminosità, pertanto, è inevitabile che l'occhio eserciti enormi sforzi per adattarsi. Tra le altre cause di mal di testa che si verificano alla fine della giornata, uno sguardo fisso durante una lettura prolungata al PC e una cattiva posizione davanti allo schermo.

Ecco qui di seguito 5 segreti per limitare il rischio di affaticamento digitale e per evitare il fastidioso mal di testa:

Stai a una distanza di circa 70 cm dallo schermo.

Abbassa il livello di luminosità dello schermo, curando che i tuoi occhi guardino leggermente verso il basso.

Evita i riflessi sullo schermo e la luce diretta. Inoltre, se si tratta di uno schermo fisso (computer, televisione), non dovrebbe mai essere installato di fronte a una finestra o dietro, ma perpendicolarmente, al fine di beneficiare di una luce indiretta libera da riflessi.

Fai regolarmente delle pause di almeno 5 minuti ogni 45 minuti.

Acquista un paio di occhiali antiriflesso, progettati per neutralizzare l'intensa luce blu prodotta da tutti gli schermi (oltre che dalle lampadine a LED).

In questo modo, non solo non avrai più mal di testa e dolore agli occhi, ma migliorerà anche il tuo umore! Su Nowaveofficia.com, si possono acquistare occhiali neutri (senza gradazione) o da vista con un filtro specifico che blocca la luce blu emessa dai monitor che causa mal di testa e affaticamento visivo.