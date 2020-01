Carcare, il 24 gennaio la sesta edizione della "Notte del liceo Scientifico"

Al centro della serata innanzitutto loro, gli studenti del corso Scientifico che, grazie all’aiuto dei loro docenti, proporranno tanti semplici esperimenti per tentare di dare una spiegazione a semplici abitudini e azioni quotidiane; spiegazioni che ci permetteranno ancora una volta di vedere lo stretto e profondo legame che intercorre tra Matematica e Fisica. Ma vedremo anche riproposti esperimenti che hanno fatto la storia della Scienza, come quello con gli specchi ustori, specchi in grado di concentrare i raggi paralleli provenienti dal Sole in un punto, detto fuoco dello specchio e, nell'immaginario collettivo, indissolubilmente legati all'assedio di Siracusa, durante il quale Archimede li avrebbe usati per bruciare le navi romane. E poi ancora si sveleranno i segreti del “π greco”; ma si divertiranno anche grandi e piccini vedendo risolto l’enigma del cubo di Rubik.