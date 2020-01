Altre due compagnie teatrali del Levante Savonese sono entrate in lizza al Festival Teatrale Dialettale di San Giorgio di Albenga: la compagnia "Sipario Cellese" (commedia "E seu Strapunte") e la "Don Bosco Varazze", quest'ultima vincitrice della primissima edizione del Trofeo Elmo Bazzano.

Dopo tanti anni di "in sonno", come classifica, la Don Bosco di Varazze, dalle ultime indiscrezioni, sembra sia ora in testa per essersi presentata il 19 ottobre scorso con la commedia "Pua in ti euggi".